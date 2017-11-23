Здания Минфина и Минтруда эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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Здания Министрества труда и Министерства финансов России в Москве в четверг эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе. После проверки Минфин вернулся к работе в штатном режиме, сотрудники Минтруда разошлись по домам. Всего были эвакуированы более трёхсот человек.
Волна звонков и писем о якобы заложенной взрывчатке началась в середине сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч людей в десятках регионов страны. Ни в одном из случаевугроза взрывов не подтвердилась.
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