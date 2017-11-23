Умер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в "Белом солнце пустыни"

В Петербурге скончался советский и российский киноактер Николай Годовиков, известный по роли красноармейца Петрухи из фильма "Белое солнце пустыни". Об этом сообщило издание "Росбалт" со ссылкой на близкого друга умершего.

О причинах смерти актера собеседник "Росбалта" не рассказал. Сообщалось, что у него был рак.

Николаю Годовикову было 67 лет. Его карьера в кино началась с эпизодической роли беспризорника в "Республике ШКИД" режиссера Геннадия Полоки. После распада СССР актер преимущественно снимался в телесериалах.