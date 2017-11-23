Турция может попасть в черный список офшоров

Евросоюз может до конца года внести Турцию в черный список офшоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, специальная рабочая группа ЕС считает, что Анкара сделала недостаточно для обеспечения своей финансовой прозрачности и борьбы со сверхльготными налоговыми режимами. На этом основании рабочая группа рекомендует министрам финансов ЕС внести Турцию в черный список уже 5 декабря, отмечает Bloomberg. Турецкая сторона может повлиять на ситуацию, если до встречи министров финансов успеет выработать дополнительные обязательства по реформе налогового режима.

Источники агентства отмечают, что в Евросоюзе пока не решили, какие именно санкции могут быть применены к странам из черного списка. Например, Франция предлагает исключить такие государства из числа получателей международных инвестиций. Всего в список, помимо Турции, могут войти 36 стран. Мониторинг рабочей группой ЕС ведется в отношении 92 стран мира.