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Рожденные после СССР

Время непослушания

Фрагмент репродукции картины Харри ван дер Вуда "Автопортрет с оранжевой миской", 2007

Новые отношения и старые проблемы отцов и детей

Новые отношения и старые проблемы обсуждаем с Николаем Вороновым, Ирой Черемухой, Настей Барковой, а также с психологом Витой Малыгиной и консультант по вопросам семейного образования, отцом троих детей Алексеем Семенычевым.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 26 ноября в пять часов вечера.

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