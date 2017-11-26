Время непослушания

Новые отношения и старые проблемы отцов и детей
Новые отношения и старые проблемы обсуждаем с Николаем Вороновым, Ирой Черемухой, Настей Барковой, а также с психологом Витой Малыгиной и консультант по вопросам семейного образования, отцом троих детей Алексеем Семенычевым.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 26 ноября в пять часов вечера.
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