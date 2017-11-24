В зоне конфликта в Донбассе погибли пятеро украинских военных  

В зоне конфликта на востоке Украины за минувшие сутки погибли пятеро бойцов украинской армии, еще четверо – ранены. По данным штаба военной операции Вооружённых сил Украины, сепаратисты семь раз нарушили режим перемирия. Наибольшие потери – четверо погибших – произошли во время боя на подступах к селу Крымское (Луганская область), который продолжался около восьми часов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью журналистам в пятницу заявил, что обострение ситуации в Донбассе "связано с введением на оккупированную территорию дополнительного контингента российской армии". По словам Турчинова, Россия увеличила численность своих военных "из-за конфликта между различными криминальными группировками" в Донбассе.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главой так называемой "ЛНР" Игорем Плотницким и министром внутренних дел непризнанной республики Игорем Корнетом. Днём ранее Плотницкий отправил Корнета в отставку, но он отказался покидать свой пост. Плотницкий обвинил Корнета в "силовом захвате власти". 23 ноября стало известно, что Плотницкий бежал в Россию.