Депутат Госдумы предложил признать рестораны фастфуда иноагентами

Депутат Госдумы России Борис Чернышов предложил признать иностранными агентами McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России, а их блюда маркировать как продукцию иностранного агента. Депутат направил соответствующие письма главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. Эту информацию Чернышов подтвердил в телефонном интервью корреспонденту Радио Свобода.

Депутат считает, что рестораны фастфуда и их "агрессивная реклама" насаждают россиянам вредные пищевые привычки и чуждые ценности, снижая интерес к "традиционной русской кухне". Чернышов также обратил внимание на то, что постоянное потребление блюд из ресторанов быстрого питания приводит к болезням внутренних органов и ожирению.

В случае, если инициатива получит одобрение надзорных органов, будут подготовлены дополнительные поправки в федеральное законодательство. Это позволит расширить перечень организаций и включить маркировку продукции иностранных ресторанов. По мнению депутата, в случае, если на деятельность иностранных сетей фастфуда будут наложены ограничения, удовлетворить спрос на блюда быстрого питания смогут представители российского малого бизнеса.

Весной ограничить в России рекламу фастфуда, газировки и сладостей предложил Минздрав. Однако эту инициативу не поддержали в министерстве связи и массовых коммуникаций, сославшись на то, что государство не должно думать за потребителей.