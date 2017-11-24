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В России создадут комиссию, чтобы найти источник утечки рутения-106

Карта распространения рутения от Института ядерной и радиационной безопасности Франции

Российские учёные создадут комиссию, которая установит источник происхождения рутения-106. Утечку изотопов этого радиоактивного вещества зафиксировали европейские специалисты.

Координировать работу по созданию комиссии будет Институт безопасного развития атомной энергии РАН. Результаты экспертизы обнародует госкорпорация "Росатом".

Радиоактивное облако над Европой появилось в начале ноября. Учёные в Германии и Франции предположили, что источник выброса находится на Южном Урале. Вероятным источником радиации называли Челябинскую область.

В Росатоме эти утверждения считают "несостоятельными". Российская сторона утверждает, что объём рутения в атмосфере неопасен для здоровья людей. Информацию об утечках с атомных предприятий Россия отрицает.

Рутений-106 получают для использования в медицинеи энергетике, в природе это вещество не существует. Появление рутения в атмосфере можно объяснить исключительно влиянием человека.

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