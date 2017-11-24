При взрыве в мечети на Синайском полуострове погибли 50 человек

Более 80 человек погибли и столько же пострадали в пятницу в результате атаки на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте. Нападение совершено во время пятничной молитвы. Большинство погибших — мирные жители и солдаты египетской армии.

По предварительным данным, злоумышленники сначала привели в действие взрывное устройство среди посетителей мечети, а затем открыли по ним огонь.

Подробности выясняются.