Бывший член Совета Федерации Алиханов осужден на 6 лет колонии

Суд в Петрозаводске сегодня признал виновным в мошенничестве бывшего члена Совета Федерации от Карелии Девлета Алиханова. Его приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тысяч рублей.
Алиханов обвинялся в том, что в результате мошеннических действий он якобы завладел муниципальным имуществом по заниженной стоимости. Срок его нахождения под стражей с февраля 2015 года зачтется как отбытый.
Алиханов заявил о своей полной невиновности, назвав выдвинутые против него обвинения политическим заказом, за которым стоит бывшее и нынешнее руководство Карелии.
Девлета Алиханова называют "последним политическим узником" Карелии, оставшимся под стражей после проведения арестов в феврале и марте 2015 года оппозиционных политиков, обвиняемых в совершении экономических преступлений.
Все последние годы Алиханов был последовательным критиком правительства республики.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.