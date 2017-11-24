Бывший член Совета Федерации Алиханов осужден на 6 лет колонии

Суд в Петрозаводске сегодня признал виновным в мошенничестве бывшего члена Совета Федерации от Карелии Девлета Алиханова. Его приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Алиханов обвинялся в том, что в результате мошеннических действий он якобы завладел муниципальным имуществом по заниженной стоимости. Срок его нахождения под стражей с февраля 2015 года зачтется как отбытый.

Алиханов заявил о своей полной невиновности, назвав выдвинутые против него обвинения политическим заказом, за которым стоит бывшее и нынешнее руководство Карелии.

Девлета Алиханова называют "последним политическим узником" Карелии, оставшимся под стражей после проведения арестов в феврале и марте 2015 года оппозиционных политиков, обвиняемых в совершении экономических преступлений.

Все последние годы Алиханов был последовательным критиком правительства республики.