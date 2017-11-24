Президент Чехии заявил о "наглости" главы "ДНР"

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что обращался к главе самопровозглашённой Донецкой народной республики ("ДНР") Александру Захарченко с просьбой освободить из тюрьмы украинского историка Игоря Козловского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте чешского президента.

Земан отметил, что написал письмо Захарченко около полугода назад, но ответа не получил. Президент Чехии назвал такое поведение главы "ДНР" "наглым и неучтивым". Земан предупредил, что в будущем намерен пренебрежительно отзываться о "ДНР".

Президент Чехии сказал, что поднимал вопрос о Козловском на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Земана, оказать помощь в освобождении историка может помощник президента Владислав Сурков, который представляет Россию в Минской контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Козловского задержали в Донецке в январе 2016 года. Его обвинили в шпионаже. В мае так называемый суд "ДНР" приговорил историка почти к трем годам тюрьмы. Суд обратил внимание на то, что Козловский поддерживал контакты с запрещенными на территории самопровозглашённой республики Украинскими организациями.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Козловского узником совести.

Козловский – автор 50 научных публикаций. Он возглавляет Донецкое областное отделение Украинской ассоциации религиоведов.