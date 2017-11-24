Монархисты против Первого канала

В середине ноября на Первом канале стартовал показ телесериала "Крылья империи". Российское издание The Hollywood Reporter называло его одной из главных ноябрьских теленовинок наряду с «Демоном революции» и «Троцким»:

Каналы устроили настоящее состязание, кто дороже и эффектнее преподнесет тему. Зрителю остается только сравнивать, какой Ленин картавит убедительнее – Евгений Миронов или Евгений Стычкин, какой Парвус - Бондарчука или Пореченкова - смотрится коварней.

Однако после показа 4 из 12 отснятых серий "Крылья" были неожиданно для всех сняты с эфира и заменены криминальной драмой "Большие деньги", что немедленно вызвало у зрителей повышенный интерес к сериалу - и подозрения в нечестной игре со стороны телеканала.

Igor Kourliandski

Пишут, что КИ вдруг запретили, а я только собрался с ним ознакомиться. Что, только 4 серии? А, может, у пиратов все будет?

Сергей Зеленин

Внезапно - с показа Первого канала снимают сериал "Крылья империи", мотивируя "низкими рейтингами" и заменяют его ... правильно, очередным вы[хлоп]ом "проментоффибандитофф"

Sergey Ostroverhov

Вот интересно, что за горячий повод случился на Первом канале, чтобы в последний момент менять сетку и вместо широко рекламируемого сериала «Крылья Империи» демонстрировать грязное белье А. Джигарханяна, уважаемого? Расстроился.

Звучат предположения, что сериал пал жертвой цензуры то ли из-за "пикантных сцен" в конце третьей серии, где проходит богемная вечеринка, то ли по политическим соображениям. ​В качестве примера "крамолы" приводится, в частности, сцена, в которой юный революционер в беседе с агентом жандармерии произносит: "Безымянный слуга режима! Даже интересно было бы оставить вас в живых, чтобы вы своими глазами посмотрели, как вся эта огромная, неповоротливая, покрытая многочисленными паразитами империя наконец-то рухнет, а вместе с ней - и ваши начальники, и начальники ваших начальников, и сам царь Николашка".

Монархисты, наоборот, считают, что сериал сняли из-за того, что большевики в нем вышли кровожаднее, чем хотелось бы, а образ царской семьи получился чересчур положительным. Многие из них сравнивают сериал с фильмом "Матильда", все-таки попавшим в широкий прокат, не в пользу последнего.

Андрей Чимшит

Заэрнстили " Крылья " !

Холмогоров Егор

Про рейтинги очевидная ложь. Просто левачью не пондравилось

Олег Стажевский

Кто в России СМИ - иностранный агент? "Свобода", Би-бя-си? Голос Америки? Да нет, бери выше - Первый (орт) Канал.

ОРТ начал было показывать "Крылья империи". Царь Николай II и Александра Федоровна - хорошие люди (надо же, и царица тоже хорошая!); Распутин помогает спасти царевича, значит тоже не так плох; полицейские ловят революционеров, полицейские - герои. И даже Сталин в расцвете сил в Туруханске - нормальный чел, духовный бэкграунд и все такое. Бесы, они же по Достоевскому "сволочь" ("Во всякое переходное время подымается эта сволочь"..) - это революционный элемент. При таком раскладе чувствовалось, как весь Первый, всех этих... прям таки корежит от сериала, как чертей от ладана... Закономерный итог: после 4 серий, "Крылья" сняты с проката, на Первом пойдет какая-то замена (многосерийка режиссера Марка Горобца "Большие деньги", про что же еще?). "Сволочь" оказалась принципиальной и последовательной. Понятно также, почему Первый сразу не поменял "Крылья" на "Матильду": потому что пока нет такого сериала. Но если будет, то первым, кто покажет сериал "Матильда", станет ОРТ.

Elena Chudinova

А между тем, кажется, сцензурировали и сняли с показа действительно хороший фильм. Пока без подробностей, ибо за хворями минувшей недели еще не успела посмотреть, но вниманием обещаю не оставить.

Словом так: что показала "Матильда"? То, что было почти-почти очевидным и до того. Единороссолиберальнооппозиционные (тут негде вместить даже дефис) круги представляют единое целое.

Все они в равной мере работают на разрушение страны. Вспомним: ЕДРО и Кремль рушат РАН - либералы делают большой одобрямс. "А у нас нет науки", пишет в эти дни одна мелкая тварь - жена большого оппозиционера и параллельно подруженька Тимаковой.

Патриотическая оппозиция полностью задвинута в маргинальную нишу.

В Сети даже появилась петиция, авторы которой обращаются к руководителю канала Константину Эрнсту с просьбой вернуть сериал на экраны, однако на момент написания заметки под ней не было и тысячи подписей.

Многие зрители ничего такого уж необычного в "Крыльях империи" не обнаружили.

Ксения Ларина

«Крылья империи» на Первом. Без Троцкого как-то уныло( Размах крыльев не тот!

Fyodor Krasheninnikov

#КрыльяИмперии - очередной сериал «про революцию». Здесь России гадят уже не немцы и не евреи (во всяком случае, в двух первых сериях), а натурально англичане. Посол Британии Бьюкенен, постоянно извергающий проклятья в адрес всего русского, прямо в посольстве плетет интриги и готовит революцию. А также хочет стравить Россию с Германией.

Революционеры очень любит деньги и поэтому их нанимают англичане. За деньги англичан они выводят людей на улицы.

Вокруг этого - мелодрамка, полный винегрет с костюмами, царь и царица, царевич, балы, красавицы, лакеи, юнкера - натурально.

Вот такая клюква, очень рекомендую.

И как вовремя: буквально иностранные агенты! Буквально - гадят-с!

Elena Zelinskaya

Друзья, я посмотрела 3 серии сериала Крылья империи. Честно говоря, не понимаю, почему такое возбуждение? Почему судьба Тухачевского и Рейснер (положенные в основу) так взволновала монархистов? Снято на обычном уровне, медленно, пафосно и заунывно. Приятно, конечно, нам, советским зрителям, смотреть, как достойно и с должным почтением показывают фигуру последнего императора и какими дьявольскими подонками демонстрируют революционеров. Что называется - дожили, в хорошем смысле слова. Прекрасен Милош Бикович в роли молодого честолюбца, ясно, что только в сербском кинематографе можно найти актера, который сыграет дворянина. А так я не поняла, в чем паника.

Режиссер утверждает, что сериал просто не пользовался зрительским успехом.

Игорь Копылов

Цензура? Нет нет, нет, и нет!!!! Никакой цензуры не было!!! Даже в намеке. Не было!!!!!! Даю слово!!!!! У меня Ноль, подчеркиваю Ноль претензий к каналу. За все два года работы над фильмом не было ничего ,что бы позволило усомниться в сотворчестве!!!! НО

Канал для зрителя , а зритель не захотел смотреть то, что ему показывают. Банально - Не захотел.

Каждый день слышишь- где новые лица? хватит ментовских сериалов !!! хватит кровищи !!!!

Но на деле у канала были очень НИЗКИЕ рейтинги. То есть низкий, маленький, а может даже ничтожный интерес зрителя к нашей картине. Ладно если бы нам зрители поставили Кол, по десятибалльной системе, по окончанию проекта, но ведь даже 4 серии, довели зрителя до такого отторжения, что цифры стали запредельно низкими.

А вот это уже моя епархия. По сути все очень просто - Я должен был точнее всех и острее всех почувствовать чего и в какой обертке хочет видеть зритель. Но я переоценил свои возможности.

Я недооценил, что сейчас зрителя нужно брать за жабры сразу и бесповоротно, что нет времени на раскачку - по ТВ каждый вечер идёт миллион премьер, что балансировка между романтической драмой и реалистичной трагедией опасное и подчас неблагодарное дело. Я пренебрёг модным монтажом, модной музыкой ( какая глупость была композитору 4 !!!! Раза записывать симфонический оркестр!!!!! он оказался никому не нужен!!!) я пренебрёг участием общепринятых Звёзд ( тоже достаточно самонадеянно сейчас написано, они могли и не согласиться) из за их занятости, ведь я просил репетиций, погружения в эпоху и материал, готовности к риску....

Так что, как это ни удивительно - вся проблема в том, что мы сняли кино не интересное зрителю.

Но и после его объяснений у зрителей остались сомнения.

Доберман Пинчер

Вот тебе бабушка и нет цензуры. Рейтинги это же не цензура. Ну что вы.

Михаил Чирков

Парадоксы эпохи. Что то не помню, чтобы в течение последних лет с эфира федеральных каналов снимали фильмы.

Alex Odin

Первые 4 серии посмотрел (правда на кабеле, т.к. от "революций" на Первом уже подташнивает), захотелось еще (без нюансов и мелочных придирок): и артисты клевые, и сюжет заинтриговал, и, наконец, показали исторические персонажи в образе людей, а не каких-то глумливо окарикатуренных злодеев и придурков. Интересно, как причину "съема" объясняет сам режиссер, Игорь Копылов. Неужели все так банально? Не верится, присутствует умело зашифрованное эхо покаянных ноток реж. Быкова.

Alexey Melnichnov

На странные размышления наводят некоторые факты. Так старт показа "Крыльев Империи" на Первом канале планировался на понедельник 13 ноября на 21.30. Но (!) на полчаса ранее в 21.00 в этот же день на канале Россия стартанул "Доктор Рихтер" (отечественный ремейк "Доктора Хауса"). И вроде бы ничего особенного, желающие вполне могли переключиться через полчаса на Первый канал. И тут происходит странное - старт "Крыльев Империи" переносят аж на среду 15 ноября.

Далее всё прогнозируемо: за два дня зрители уже достаточно основательно втягиваются в просмотр "Доктора Рихтера" и переключаться на новый сериал им уже не комфортно.

Почему-то мне вдруг вспомнились слова П. Н. Милюкова, сказанные им во время произнесения разоблачительной речи на заседании Государственной Думы Российской империи 1 ноября 1916 года: "Что это — глупость или измена?"

Более прагматичные комментаторы указывают на то, что, выпуская "Крылья" практически синхронно с двумя другими сериалами, приуроченными к 100-летию Октябрьской революции, канал мог переоценить интерес к этой теме.

Elena Koreneva

Мне кажется, что зрителя перекормили в единицу времени сериалами об одной эпохе или - в данном случае - почти одной, с теми же действующими лицами. Это ошибка каналов - или канала.

Vasilina Oktyabrskaya

Абсолютно согласна! Даже бабушка моя, верный зритель "Первого" и "России", сказала, что уже не может это смотреть. И не потому, что ей не понравился сериал, а потому что она устала от подобного контента за последний месяц. Надо было после "Троцкого" пустить "Фальшивомонетчиков", дать зрителю выдохнуть, дать возможность переключиться, а уж потом, спустя время запускать "Крылья". Но это сугубо моё мнение.

Евгения Кондратьева

Давайте будем реалистами - это чистая ошибка канала ставить подряд два проекта на одну и ту же тему, и тему нелегкую. Положа руку на сердце, я бы сама после Троцкого ни за какие коврижки с понедельника не начала бы погружаться в историю заново!!!!

Одна из актрис посетовала на то, что зрители "не хотят знать правду об истории своей страны":

Кинокомпания "Триикс Медиа", снявшая телесериал, на своей официальной странице ВКонтакте заявляет:

В своём открытом письме режиссёр Игорь Копылов ясно называет причину. Но, видимо, в силу ангажированности, люди почему-то упорно отрицают её. Мы же больше не вступаем в обсуждения, тк доказывать, что "ты не верблюд" бессмысленно.

В официальном заявлении по поводу закрытия сериала на сайте кинокомпании утверждается, что представители Первого канала "не пытались вносить грубые изменения в сценарий сериала или оказывать существенное давление на рабочий процесс", а режиссеру Игорю Копылову была предоставлена свобода творчества.

Комментариев от Первого канала не последовало. Многосерийный проект исчезает из программной сетки канала не впервые, отмечает сайт Kino.mail.ru: то же произошло с сериалами "Штрафник" и "Выстрел", а также вторым сезоном "Обратной стороны Луны".