В Петербурге прошли пикеты в защиту домов на Тележной улице

Несколько градозащитников в Петербурге вышли на Невский проспект с плакатами в защиту старинных домов на Тележной улице, которые городские власти решили снести. Пять этих домовотносятся к ценной исторической застройке. Они создавались как единый комплекс выдающимися мастерами петербургского модерна начала ХХ века.

Градозащитники утверждают, что, несмотря на сложное техническое состояние расселенных домов, их можно сохранить и реконструировать. Участница акции Анна Капитонова считает, что тендер на снос домов проходит в нарушение городского закона. Он запрещает снос исторических зданий в зонах охраны. Именно в такой зоне и находятся здания на Тележной улице.

Итоги конкурса должны подвести на днях. Защитники зданий призывают всех неравнодушных горожан писать губернатору и президенту письма с требованием спасти исторический квартал. Они обращают внимание на то, что снос домов может начаться незамедлительно.

Защитники квартала считают, что городские чиновники обязаны приложить все усилия, чтобы сохранить этот квартал. Вместо этого они сначала расселяли его, выгоняя на окраины жителей, митинговавших против своего выселения, а теперь хотят снести, обещая построить на его месте некий молодежный центр, проекта которого еще никто не видел.