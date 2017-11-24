В Нефтекамске обвиняемый в пытках полицейский попросил закрыть процесс

Начальник уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвир Сагитов, которого обвиняют в пытках задержанного, попросил сегодня суд закрыть процесс. Об этом "Эху Москвы в Уфе" сообщил юрист "Комитета против пыток" Евгений Литвинов.

Сагитов пришел на заседание в кепке, очках и медицинской маске. Суд отказал в ходатайстве его защиты о проведении процесса в закрытом режиме.

В декабре прошлого года Сагитов был арестован по обвинению в пытках местного жителя Венера Мардамшина. Потерпевший рассказал, что полицейские пытали его электрошокером и избивали, чтобы заставить признаться в ряде преступлений.

