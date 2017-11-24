"Могилу залить химикатами"

В июне 1969 года трое школьников обнаружили на окраине Харькова массовую могилу. Среди находок, сделанных учениками 5 и 6-го класса из поселка Пятихатки, – обручальное кольцо с инициалами А.К. и датой 29.VI.1924, золотые зубные коронки, пуговицы с польским гербом, металлическая пластинка с надписью "Товарищу Пташинскому на борьбу с контрреволюцией от коллегии ГПУ".

Осведомитель КГБ, работающий под псевдонимом Зеленский, сообщает о происшествии своим работодателям. Начинается расследование.

Ровно через 10 лет, весной 1979 года, когда паводок размоет берег реки Обь возле города Колпашево Томской области и начнут появляться кости и мумифицированные тела тысяч людей, убитых в тюрьме НКВД, войска КГБ, оцепившие район, примутся уничтожать улики – привязывать к останкам железный лом и топить в реке. В Пятихатках в 1969 году все делается тише.

Первым делом опрашивают ветеранов спецслужб, чтобы выяснить, кто похоронен в братской могиле. Пенсионер Н. Галицын, участвовавший в расстрелах, рассказывает, что в апреле-мае 1940 года при его участии здесь были убиты "13 тысяч офицеров и генералов буржуазной Польши", а также "незначительная часть советских граждан", приговоренных к высшей мере наказания в 1940 году. Объясняется и происхождение пластины, прославляющей борца с контрреволюцией товарища Пташинского: в могилу бросали предметы, конфискованные при арестах 1937–1938 годов, в том числе портфели и папки с дарственными надписями.

Бывший начальник Харьковского НКВД Сафонов, бывший замначальника УНКВД Тихонов и другие ветераны госбезопасности подтверждают слова Галицына: в Пятихатках захоронены польские граждане.

По мере выявления "слухов" о характере могил нами будут приниматься меры дезинформации

В сентябре 1939 года, когда союзники – гитлеровская Германия и СССР – начали делить Польшу, красноармейцы взяли в плен около 240 тысяч военнослужащих Войска Польского, польских полицейских и государственных служащих. Один из спецлагерей, предназначенных для содержания "польского контингента", находился в городе Старобельске на территории Украинской ССР. 5 марта 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) принимает решение расстрелять часть польских военнопленных. Офицеров из Старобельского лагеря направляют в распоряжение Управления НКВД по Харьковской области. Приговоры приводились в исполнение в подвалах областного управления НКВД на улице Дзержинского. Трупы на грузовиках свозили в 6-й квартал лесопарка Харькова и сбрасывали в заранее приготовленные ямы. Среди казненных были отец кинорежиссера Анджея Вайды и генерал Константы Плисовский, командовавший обороной Брестской крепости во время немецкого наступления в сентябре 1939 года.

Эту могилу и обнаружили через 29 лет школьники из Пятихаток.

Первоочередной задачей КГБ в июне 1969 года было уничтожить следы преступлений и убедить обывателей, что здесь похоронены солдаты противника, воевавшие во время войны.

Документы, свидетельствующие о том, как это делалось, рассекречивались в Украине в 2009–2013 годах. Сейчас российский исследователь Константин Тимофеев нашел в архивах СБУ еще несколько важных писем, демонстрирующих, как КГБ уничтожал свидетельства преступления, которое в советские времена тщательно скрывалось – по официальной версии, которая отстаивалась вопреки всем свидетельствам, пленных поляков убили немцы.

Первый документ с грифом "совершенно секретно" датирован 5 июня 1969 года. Это письмо начальника УКГБ по Харьковской области генерал-майора П. Фещенко главе КГБ Украины В. Никитченко – о том, как были найдены могилы и опрошены бывшие сотрудники НКВД. Завершается письмо так: "Нарушенная могила нами восстановлена и образовавшиеся провалы земли будут засыпаны. По мере выявления "слухов" о характере могил нами буду приниматься меры дезинформации".

7 июня Никитченко направляет два одинаковых послания – секретарю УК КП Украины Шелесту и в Москву председателю КГБ Андропову. Он дословно повторяет донесение Фещенко, вплоть до имен школьников, нашедших могилу: Дима Степин, Сергей Пешков, Виктор Круглых. Добавлен лишь последний абзац:

Это место будет обработано хлорной известью, взято на карантин и в последующем засыпано грунтом

"Считаем целесообразным разъяснить населению в окружении, что в период оккупации немцами Харькова карательные органы Германии в указанном месте производили захоронения без почестей расстрелянных за дезертирство и другие преступления солдат и офицеров немецкой и союзных с ними армий. Одновременно в этом же месте захоронены немцами умирающие от различных опасных инфекционных заболеваний (тиф, холера, сифилитики и т. п.), а поэтому указанное захоронение должно быть признано органами здравоохранения опасным для посещения. Это место будет обработано хлорной известью, взято на карантин и в последующем засыпано грунтом".

12 июня 1969 года генерал Фещенко из Харькова снова докладывает генералу Никитченко в Киев о проделанной работе. Документ это столь секретный, что ключевые слова "трупы, захоронения, погребения" вписаны от руки, чтобы их не видела машинистка. Могила именуется "спецобъектом", причем Фещенко предлагает, уничтожив ее, построить на этом месте учебное заведение для сотрудников КГБ.

"Территория спецобъекта составляет 7490 квадратных метров. На ней выявлено 112 мест захоронения разных размеров – от 4 до 60 кв. метров каждое, в которых погребено около 13 тысяч трупов. Площадь всех мест захоронения равна 1041 метру. Между местами погребения растет более 400 крупных деревьев лиственных пород и по всей площади – кустарник.

Считаю необходимым спецобъект ликвидировать путем применения химикатов. С обкомом партии данный вопрос согласован

Ввиду того, что спецобъект обнаружен местным населением, нами установлен на нем милицейский пост, но, несмотря на это, его продолжают посещать подростки и производить там раскопки предполагаемого оружия и предметов снаряжения.

Учитывая изложенное, считаю необходимым спецобъект ликвидировать путем применения химикатов. С Обкомом партии данный вопрос согласован.

В дальнейшем на этой территории целесообразно построить закрытый объект КГБ, например, учебное заведение, о чем следует возбудить соответствующие ходатайства перед Комитетом государственной безопасности при Совете министров СССР и Союзным правительством. Расходы, связанные с ликвидацией объекта, будут составлять ориентировочно около 10 тысяч рублей".

К письму прилагается план мероприятий по ликвидации "объекта".

Последний документ 1969 года, обнародованный Константином Тимофеевым, – письмо генерала Фещенко генералу Никитченко от 19 июня. Начальник Харьковского УКГБ отчитывается о своей поездке в Москву и встрече с Андроповым и его заместителем Цвигуном. Его план был полностью принят: могилу решено уничтожать с помощью химикатов – чешуйчатого технического едкого натрия, оградив забором из колючей проволоки, и возвести два строения – для охраны и хранения химикатов. Ликвидировать захоронение будет 21 человек, для их нужд выделено 10 000 рублей, самосвал, грузовая машина с буроустановкой, автоцистерна и легковая машина ГАЗ-69.

План был скорректирован: на территории "спецобъекта" построили не учебное заведение, а базу отдыха КГБ. Но уничтожить все улики не удалось.

Проходит еще 20 лет, и – уже в разгар перестройки – начальник управления КГБ по Харьковской области Н. Гибадулов отправляет председателю КГБ Украинской СССР Н. Голушко совершенно секретную шифротелеграмму "Об осложнении обстановки вокруг места захоронения жертв репрессий". Гибадулов сообщает, что на местах захоронений проводилось бурение скважин и заливалась каустическая сода, но неформальные объединения граждан знают детали операции и "разворачивают широкую пропагандистскую работу по дискредитации партийных и советских органов и в первую очередь органов госбезопасности".

"Принимаемые управлением КГБ меры по отвлечению внимания общественности и прежде всего неформалов от захоронений в лесопарке являются неэффективными, поскольку неформалы обладают достоверной информацией по этому вопросу", – пишет Губадулов и предлагает "провести комплекс мероприятий по легализации указанного места захоронений".

За полгода до распада Советского Союза, в июле 1991 года, на окраине Харькова начались раскопки. Были обнаружены останки 4302 польских военнослужащих, документы, награды, знаки отличия, личные жетоны, на основании которых были установлены фамилии 3820 военнослужащих Войска Польского. 17 июня 2000 года был открыт Мемориальный комплекс, установлены таблички с фамилиями всех убитых польских офицеров.

Через 18 лет были рассекречены документы КГБ Украины по событиям 1969 года. Значительная часть документов по Катыни и другим убийствам польских граждан обнародована и в России. Однако до сих пор, в отличие от Украины, где все архивы КГБ рассекречены и общедоступны, остаются материалы, признанные государственной тайной. Как выяснил недавно исследователь Сергей Прудовский, подавший иск к ФСБ, в 2014 году межведомственная комиссия по защите государственной тайны оставила на секретном хранении еще на 30 лет массив документов органов советской госбезопасности.

"Полное открытие архивов ВЧК-ОГПУ-НКВД в Украине можно только приветствовать. Историки, исследователи, родственники репрессированных получили свободный доступ к огромному массиву информации. В истории с расстрелом польских военнопленных казалось бы давно всё ясно, но, тем не менее, появляются новые документы, добавляющие важные детали и делающие картину произошедшего яснее", – говорит Константин Тимофеев, изучавший в архиве СБУ дело о захоронениях под Харьковом.