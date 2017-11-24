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Участники саммита "Восточного партнерства" подписали соглашение

Саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе

Евросоюз и шесть стран Восточного партнерства сегодня договорились о совместной декларации по итогам саммита в Брюсселе. Цель документа – укрепление сотрудничества стран.

Итоги саммита "Восточное партнёрство"
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В соглашении говорится о зоне свободной торговли и безвизовом въезде на территорию Шенгена. Теперь обсуждается новая, приоритетная форма партнерства с Евросоюзом. Всего в документе названы 20 стратегических целей. Киев, Кишинев и Тбилиси уже подписали соглашение об Ассоциации с ЕС.

Ранее лидеры ЕС дали понять, что пока не готовы многое обещать Киеву. Брюссель ждет от него реформ в сфере торговли, бизнеса и здравоохранения. Украина в свою очередь требовала от Евросоюза признать Россию страной-агрессором.

Дональд Туск, председатель Европейского совета, подверг критике позицию России:

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