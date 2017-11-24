В Перми задержана координатор штаба Навального

В Перми полиция задержала Наталью Вавилову, координатора местного штаба Алексея Навального. Как сообщается в сообществе штаба "ВКонтакте", это произошло сразу после сегодняшней встречи с политиком. Позже ее освободили под обязательство явиться в полицию в понедельник. На нее составят протокол о нарушении правил организации митинга.

Сторонники Навального подавали несколько уведомлений на проведение встречи с политиком. Мэрия отказала им без предоставления альтернативных вариантов. Сегодняшняя встреча прошла на придомовой территории.

18 ноября в пермском штабе Навального прошел обыск. Полицейские изъяли агитационные листовки и часть техники.

