Дело Дмитриева. Эфир в 18.05

Блаженный и чудак, или крупный исследователь коммунистического террора, задевший интересы КГБ и ФСБ? 29 ноября в Петрозаводске состоится заседание суда по делу Юрия Дмитриева, главы Карельского отделения Общества Мемориал, основателя международного мемориального кладбища жертв сталинских репрессий Сандормох, и еще двух крупнейших захоронений расстрелянных на русском Севере. Дело жизни Дмитриева – восстановление имен людей, погибших при строительстве Беломоро-Балтийского канала. Его обвиняют в изготовлении порнографии, развратных действиях по отношению к приемной дочери, и незаконном хранении оружия. Несправедливыми и ложными считают эти обвинения люди, близко знающие Дмитриева и его родственников. Приемная дочь Дмитриева, отправленная после его заключения в прежнюю семью, которая от нее отказалась, страдает от действий силовиков и судейских чиновников, а не от общения с приемным отцом – так считает адвокат. Почему общественная поддержка и помощь друзей важны в процессе Дмитриева? Почему в его невиновность верят и открыто выступают за него более 50-ти деятелей культуры и несколько священников Русской православной церкви? Видео в поддержку Дмитриева, записанное группой кинематографистов Московской киношколы. Зачем нужно рассказывать об этом процессе?

Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев, заслуженный юрист России, зампред Гильдии российских адвокатов; Наталья Мавлевич, переводчик, доцент Литературного института, член ассоциации Свободное слово; Ирина Галкова, директор музея Международного Мемориала; Виктория Ивлева , фотограф и журналист; Сергей Лебедев, писатель, инициатор международного письма в поддержку Дмитриева; Анна Шмаина-Великанова, эксперт со стороны защиты, доктор культурологии, религиовед, профессор Центра изучения религий.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в18.05

Ведет программу Елена Фанайлова