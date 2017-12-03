The International. Эфир в 18.05

Можно ли болеть за национальный кинематограф так, как болеют за футбол? Нужно ли объединять усилия ради создания кино, которое никогда не будет поддержано государством? Фильм "Процесс" делался усилиями кинематографистов трех европейских стран: Эстонии, Польши, Чехии, и был показан на первом этапе фестиваля независимого кино "Артдокфест" в Риге. Мы записали разговор режиссеров и продюсеров разных стран о том, что важнее: национальный смысл кино, или то, будет ли фильм понятным во всем мире. Российская часть фестиваля пройдет под девизом "верхи не могут, низы не хотят", будет посвящаться политическим репрессиям против людей искусства, и открывается фильмом "Процесс" об Олеге Сенцове.

Встреча в кафе "Нуар" Рижского кинофестиваля. Участвуют Макс Туула, эстонский продюсер фильма "Процесс", Улдис Секулис, латышский продюсер фильма "Украинские шерифы"; Гунтис Тректерис, продюсер фильма об Украине "Родные"; Сонора Брока, арт-директор Рижского кинофестиваля; Евгений Пашкевич, режиссер и продюсер, Латвия; Сергей Буковский, режиссер, Украина; Марианна Каат, продюсер, Эстония;исполнительный директор Балтийского центра медиа Рита Рудуша; Виталий Манский, президент "Артдокфеста".

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова