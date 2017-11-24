Борьба ЕС с дезинформацией получит новое финансирование

Руководство Европейского союза решило ежегодно выделять на противодействие российской пропаганде по 1,1 миллиона евро. Средства будут направляться оперативной рабочей группе по стратегическим вопросам East Stratcom Task Force, которая занимается противодействием российской дезинформации. Средства начнут выделяться с 2018 года.

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям созданная Европейским союзом в 2015 году публикует еженедельные "Обзоры дезинформации". Это подборки сообщений о случаях искажения или манипуляции фактами в материалах российских СМИ.

Как отмечается в публикации Би-би-си, East Stratcom Task Force в своей работе опирается на сеть экспертов и волонтеров. Именно поэтому осведомленность о распространении дезинформации в интересах Кремля в той или иной стране зависит от количества и качества экспертов в этом регионе.

Со следующего года East Stratcom Task Force расширит свою деятельность. Группа не будет оганичиваться изложением искаженных фактов, как это делается ныне, а перейдёт к анализу методов распространения ложной информации через прокремлёвские СМИ.