Дональд Туск: близится решающий для Лондона день в переговорах с ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск дал Великобритании десять дней, в течение которых Лондон должен продемонстрировать прогресс в решении проблем, связанных с выходом из ЕС. Туск в пятницу, 24 ноября, заявил в Twitter, что "прорыв" должен быть достигнут "во всех областях", включая решение приграничных вопросов с Ирландией, входящей в состав ЕС.

В понедельник, 4 декабря, Тереза Мэй должна встретиться с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Этот день назван "крайним сроком" для прояснения позиций Лондона.

По утверждению Терезы Мэй в пятницу, 24 ноября, стороны продвинулись в переговорах по всем основным спорным вопросам. Еврокомиссия считает, что Соединенное Королевство должно выполнять свои финансовые обязательства до 2020 года. Находясь в составе ЕС, Лондон обязался участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 годы. В настоящее время сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 миллиардов евро, сообщила "Немецкая волна".