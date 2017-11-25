Во Франции напавшего на редакцию Liberation приговорили к 25 годам

Суд во Франции приговорил к 25 годам тюрьмы Абдельхакима Декара. Он открыл стрельбу в офисе газеты Liberation в Париже в 2013 году. Тогда был тяжело ранен фотограф издания. Декара признали виновным в покушении на убийство двух человек.

За три дня до нападения на Liberation Декар ворвался в офис французского телеканала BFM TV. Там он угрожал дробовиком журналисту Филиппу Антуану. До задержания преступник также успел обстрелять офис банка Societe Generale. Обвинение назвало главным мотивом нападений "злобу" и "неприязнь подсудимого к обществу, государству и капитализму", сообщает агентство AFP.

Декар был ранее судим за приобретение оружия, которое использовали при убийстве трех полицейских и таксиста в 1990-х годах. Адвокат преступника сообщил, что он планирует подать апелляцию. Декар сможет претендовать на досрочное освобождение только после 20 лет заключения.