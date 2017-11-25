СМИ: по делу об убийстве российского посла в Турции задержали продюсера

В Турции по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова задержан глава продюсерской компании Guru Medya. Об этом сообщает газета Hurriyet. Близкое к президенту Турции Реджепу Эрдогану издание Sabah называет полное имя задержанного – Хайреддин Айдынбаш.

Официального подтверждения этой информации нет. По данным журналистов, в ноябре задержанного допросили по подозрению в причастности к "спланированному убийству", а затем поместили под арест. Его компания выпускает журналы "Повестка Евразии" и "Повестка России" на турецком языке.

Издание "Медиазона" нашло аккаунты Айдынбаша в социальных сетях. Из его записей видно, что он путешествовал по странам СНГ и бывал в Москве. Айдынбаш также публиковал свою фотографию с Андреем Карловым. После убийства посла он написал: "Пусть земля вам будет пухом, Андрей Геннадиевич!".

Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года в Анкаре. В него выстрелил полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавшего застрелили на месте.