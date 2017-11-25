Эммануэль Макрон призвал к защите женщин от сексуального насилия

Эммануэль Макрон объявил о начале национальной кампании против насилия над женщинами во Франции. Макрон сказал о необходимости избавиться от чувства стыда, которое не позволяет многим пострадавшим разоблачать преступления. Президент призвал к изменению царящей во Франции культуры сексизма.

В своём выступлении в субботу, в Международный день борьбы против насилия над женщинами, Макрон предложил план поддержки женщин, готовых обвинить своих насильников. Глава государства также высказался за правовое просвещение граждан по проблеме насилия – начиная со школьного возраста.

В прошлом году во Франции погибли от насилия 123 женщины. Предложив минуту молчания в память о жертвах сексуального насилия, Эммануэль Макрон заявил, что пришло время чувству стыда уступить место ответственности.

