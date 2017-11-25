В Красноярске полиция не разрешила пикетчикам выступить в защиту животных

В Красноярске зоозащитники были вынуждены, под давлением полиции, отказаться от проведения одиночных пикетов. Десять гражданских активистов хотели снять ролик в поддержку московских коллег, которые в начале ноября объявили голодовку, требуя принять закон "Об ответственном отношении с животными", сообщает портал ngs24.ru.



Когда защитники животных собрались на городской площади, к ним подошла полиция и потребовала разойтись. Участники акции заявили полицейским, что они стоят и разговаривают, а баннеры свернуты. По их словам, участковый полицейский настаивал, что пикет может провести только один человек, а если будут другие участники, акцию признают незаконной. Другой сотрудник правоохранительных органов снимал все происходящее на телефон до тех пор, пока активисты не ушли в ближайший двор. Там волонтерам удалось записать ролик.



Ранее группа депутатов подготовила и внесла в Государственную думу законопроект, ужесточающий ответственность за жестокое обращение с животными. В нем предлагается увеличить ответственность за демонстрацию в интернете жестокого обращения над животными – с полугода до пяти лет тюрьмы. Сообщается, что этот проект уже внесен в Госдуму, поддержан всеми профильными комитетами палаты и готовится к рассмотрению в первом чтении.