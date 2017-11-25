Российский олигарх Малофеев объявлен "в международный розыск"

Российский прокремлевский олигарх Константин Малофеев, который подозревается в финансировании незаконных боевых формирований в Донецкой и Луганской областях Украины, объявлен в межгосударственный розыск, а досудебное расследование в отношении него приостановлено. Таков ответ руководства следственного управления Национальной полиции Украины на депутатский запрос народного депутата.

В июле 2014 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство в отношении граждан России Сергея Шойгу (министра обороны России) и Константина Малофеева. Оба подозреваются в причастности к созданию незаконных военизированных или вооруженных формирований.

В частности, Малофеев подозревается в финансировании неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины. Их дейятельность привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям, отмечает "Украинская правда".