Миссия ОБСЕ в Донбассе отмечает рост нарушений режима "тишины"

Миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины". Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 24 ноября, который размещен на сайте организации.

Сообщается, что поздно вечером 23 и ночью 24 ноября камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала огневую активность: всего около 20 взрывов (из которых 11 оценены как выстрелы). Днем 24 ноября команда Миссии слышала 4 очереди из стрелкового оружия в 2 км на юго-запад, - говорится в отчете.

В то же время количество взрывов в Донецкой области уменьшилась - 60 против 80, зафиксированных ранее.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (количество взрывов уменьшилось - 2 против примерно 10)", - сообщили наблюдатели.

"Миссия и дальше осуществляла мониторинг ситуации в Луганске. По наблюдениям СММ, 24 ноября ситуация в городе оставалась спокойной. Команда Миссии видела не менее 30 неустановленных вооруженных лиц в одежде военного типа с белыми нарукавными повязками. Наблюдатели отметили, что примерно половина из них была в балаклавах ", - отметили в ОБСЕ.

Как сообщалось, 15 ноября ночью и вечером 16 ноября камера видеонаблюдения ОБСЕ на ДФС зафиксировала взрывы недалеко от здания. Позже Совместный центр по контролю и координации заявил, что боевики пытаются вывести из строя видеокамеру ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции.