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Борис Титов будет выдвинут Партией роста на выборы президента России

Борис Титов (в центре) в аннексированном Россией Крыму

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов будет выдвинут Партией роста, которую он возглавляет, на выборы президента России в 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии в воскресенье по итогам заседания федерального политсовета партии.

Ранее Партия роста определила четырех возможных кандидатов для участия в выборах президента, чтобы провести между ними праймериз. Ими стали федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи, руководитель фракции партии в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и бизнесмен Дмитрий Потапенко.

Титов ранее заявлял, что Партия роста рассматривает среди прочих и вариант поддержки на президентских выборах Владимира Путина в случае его выдвижения.

Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально начинается 7 декабря.

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