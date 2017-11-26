Борис Титов будет выдвинут Партией роста на выборы президента России

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов будет выдвинут Партией роста, которую он возглавляет, на выборы президента России в 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии в воскресенье по итогам заседания федерального политсовета партии.

Ранее Партия роста определила четырех возможных кандидатов для участия в выборах президента, чтобы провести между ними праймериз. Ими стали федеральный секретарь Партии роста Александр Хуруджи, руководитель фракции партии в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и бизнесмен Дмитрий Потапенко.

Титов ранее заявлял, что Партия роста рассматривает среди прочих и вариант поддержки на президентских выборах Владимира Путина в случае его выдвижения.

Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально начинается 7 декабря.