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Телескоп

Новости других миров. Выпуск 1

Так видит межзвездный астероид художник Мартин Корнмессер (ESO)

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Пришла пора сказать то, что всю неделю не решались произнести вслух крупные СМИ: пролетающий сквозь Солнечную систему объект (первый в истории наблюдений объект, попавший в Солнечную систему извне) больше всего похож на инопланетный звездолёт.

Астрономы описывают его как сигарообразное тело примерно 30-40 метров в диаметре и 300-400 метров длиной, вращающееся вокруг своей оси (так на звездолетах создают искусственную гравитацию, если верить научно-фантастическим романам) и движущееся примерно вдесятеро быстрее кометы. Судя по некоторым измерениям, он может состоять из металла.

Объект «нырнул» в Солнечную систему сверху, пролетев между Солнцем и орбитой Меркурия, а потом резко изменил направление и теперь следует на выход. В данный момент он находится между орбитами Марса и Юпитера.

2. Межзвездные новости прошедшей недели не ограничиваются посетившим нас загадочным сигарообразным объектом. Земные ученые послали сигнал на одну из ближайших к Земле экзопланет (то есть планет, на которых возможна жизнь) под романтическим названием GJ 273b. Сигнал состоит из музыки и уроков математики. Стивен Хокинг считает, что посылать сигналы на экзопланеты — плохая идея. Никогда не знаешь, как инопланетяне на них отреагируют. Действительно, если продвинутая цивилизация решит, что мы вздумали учить её математике, она может и обидеться.

3. Немецкое Федеральное сетевое агентство запретило продажу «умных» часов для детей. Эти часы снабжены сим-картами и иногда GPS-трекерами. Выяснилось, что некоторые из часов передают сигнал GPS, позволяющий отслеживать местоположение тех, кто их носит. Казалось бы, это не баг, а фича, которая даёт родителям возможность знать, где находится их чадо. Но немецкие органы решили, что лучше перебдеть, чем недобдеть, и запретили продавать подобные часы, причем все скопом. И чтобы за детьми уже наверняка никто не следил, призвали родителей уничтожить уже купленные экземпляры. Ранее Федеральное сетевое агентство по тем же соображениям запретило продажу интернет-куклы Кайла.

4. В Красноярске тем временем придумали инновативный метод дистанционной погрузки мусора в грузовики:

5. Google приобрел в Торонто 800 акров (324 гектара) земли и собирается строить там экспериментальный город будущего с домами, отапливаемыми термальной энергией, сенсорной сортировкой мусора, модульными домами, беспилотным общественным транспортом, дронами-доставщиками, тротуарами с зимним подогревом — в общем, с применением всех новейшими технологий, относящихся к градостроительству. Билл Гейтс, похоже, не хочет отставать от Сергея Брина и Ларри Пейджа — одна из контролируемых им фирм купила аж 25000 акров (10017 гектаров) земли в Аризоне, неподалеку от Финикса, и тоже будет строить там «умный город». Аризона — одно из самых подходящих мест для такого проекта: там нет почти никаких ограничений на использование беспилотных автомобилей, и поэтому фактически все производители, которые занимаются их производством, проводят испытания именно в этом штате.

6. На маленьком аэродроме в китайской провиниции Шэньси тестируют гигантские беспилотные дроны, способные перевозить до 1,5 тонн груза и управляемые с пульта размером с игровую консоль.

7. Тем временем в Пекине разгорается скандал — родители детей, ходящих в один из тамошних детских садов, обнаружили на своих малышах следы от игл. И, как будто этого было мало, дети рассказали родителям, что воспитатели заставляют их глотать какие-то странные таблетки, от которых сразу засыпаешь. В китайской прессе появились предположения, что детей после этого сексуально используют. Пекинский скандал разгорелся всего через неделю после скандала в Шанхае, где работники корпоративного детсада насильно кормили детей острой горчицей. Как всё это сочетается с призывом председателя Си к омоложению китайского общества? — недоумевают китайские блогеры.

8. Японцы, вероятно, что-то знают — они собираются строить центр временного приёма северо-корейских беженцев на острове Кюсю. Центр должен будет способен принять десятки тысяч человек.

9. И напоследок новости искусства — японская старушка в 72 года открыла для себя фотографию и уже 17 лет развлекает себя и всю Японию, а теперь и остальной мир. Порадуйтесь и вы!

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