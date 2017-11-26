Новости других миров. Выпуск 1

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Пришла пора сказать то, что всю неделю не решались произнести вслух крупные СМИ: пролетающий сквозь Солнечную систему объект (первый в истории наблюдений объект, попавший в Солнечную систему извне) больше всего похож на инопланетный звездолёт.

Астрономы описывают его как сигарообразное тело примерно 30-40 метров в диаметре и 300-400 метров длиной, вращающееся вокруг своей оси (так на звездолетах создают искусственную гравитацию, если верить научно-фантастическим романам) и движущееся примерно вдесятеро быстрее кометы. Судя по некоторым измерениям, он может состоять из металла.

Объект «нырнул» в Солнечную систему сверху, пролетев между Солнцем и орбитой Меркурия, а потом резко изменил направление и теперь следует на выход. В данный момент он находится между орбитами Марса и Юпитера.

2. Межзвездные новости прошедшей недели не ограничиваются посетившим нас загадочным сигарообразным объектом. Земные ученые послали сигнал на одну из ближайших к Земле экзопланет (то есть планет, на которых возможна жизнь) под романтическим названием GJ 273b. Сигнал состоит из музыки и уроков математики. Стивен Хокинг считает, что посылать сигналы на экзопланеты — плохая идея. Никогда не знаешь, как инопланетяне на них отреагируют. Действительно, если продвинутая цивилизация решит, что мы вздумали учить её математике, она может и обидеться.

3. Немецкое Федеральное сетевое агентство запретило продажу «умных» часов для детей. Эти часы снабжены сим-картами и иногда GPS-трекерами. Выяснилось, что некоторые из часов передают сигнал GPS, позволяющий отслеживать местоположение тех, кто их носит. Казалось бы, это не баг, а фича, которая даёт родителям возможность знать, где находится их чадо. Но немецкие органы решили, что лучше перебдеть, чем недобдеть, и запретили продавать подобные часы, причем все скопом. И чтобы за детьми уже наверняка никто не следил, призвали родителей уничтожить уже купленные экземпляры. Ранее Федеральное сетевое агентство по тем же соображениям запретило продажу интернет-куклы Кайла.

4. В Красноярске тем временем придумали инновативный метод дистанционной погрузки мусора в грузовики:

5. Google приобрел в Торонто 800 акров (324 гектара) земли и собирается строить там экспериментальный город будущего с домами, отапливаемыми термальной энергией, сенсорной сортировкой мусора, модульными домами, беспилотным общественным транспортом, дронами-доставщиками, тротуарами с зимним подогревом — в общем, с применением всех новейшими технологий, относящихся к градостроительству. Билл Гейтс, похоже, не хочет отставать от Сергея Брина и Ларри Пейджа — одна из контролируемых им фирм купила аж 25000 акров (10017 гектаров) земли в Аризоне, неподалеку от Финикса, и тоже будет строить там «умный город». Аризона — одно из самых подходящих мест для такого проекта: там нет почти никаких ограничений на использование беспилотных автомобилей, и поэтому фактически все производители, которые занимаются их производством, проводят испытания именно в этом штате.

6. На маленьком аэродроме в китайской провиниции Шэньси тестируют гигантские беспилотные дроны, способные перевозить до 1,5 тонн груза и управляемые с пульта размером с игровую консоль.

7. Тем временем в Пекине разгорается скандал — родители детей, ходящих в один из тамошних детских садов, обнаружили на своих малышах следы от игл. И, как будто этого было мало, дети рассказали родителям, что воспитатели заставляют их глотать какие-то странные таблетки, от которых сразу засыпаешь. В китайской прессе появились предположения, что детей после этого сексуально используют. Пекинский скандал разгорелся всего через неделю после скандала в Шанхае, где работники корпоративного детсада насильно кормили детей острой горчицей. Как всё это сочетается с призывом председателя Си к омоложению китайского общества? — недоумевают китайские блогеры.

8. Японцы, вероятно, что-то знают — они собираются строить центр временного приёма северо-корейских беженцев на острове Кюсю. Центр должен будет способен принять десятки тысяч человек.

9. И напоследок новости искусства — японская старушка в 72 года открыла для себя фотографию и уже 17 лет развлекает себя и всю Японию, а теперь и остальной мир. Порадуйтесь и вы!