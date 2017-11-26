В ожидании Собчак

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Ксения Собчак в позиции "саламба ширшасана".
Скульптура Александра Донского, бывшего мэра Архангельска, а теперь художника-акциониста, была представлена на выставке в Москве 21 ноября.
На выставке ждали самого претендента на пост президента России, но так и не дождались.
Фильм Андрея Киселева.
Документальный сериал о России накануне выборов 2018 года – в проекте "Признаки жизни".
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