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Признаки жизни

В ожидании Собчак

В ожидании Собчак
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Ксения Собчак в позиции "саламба ширшасана".

Скульптура Александра Донского, бывшего мэра Архангельска, а теперь художника-акциониста, была представлена на выставке в Москве 21 ноября.

На выставке ждали самого претендента на пост президента России, но так и не дождались.

Фильм Андрея Киселева.

Документальный сериал о России накануне выборов 2018 года – в проекте "Признаки жизни".

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