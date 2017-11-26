Рамзан Кадыров заявил, что "мечтает" покинуть пост главы Чечни. "Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок, — а у нас сегодня порядок, процветание. Я считаю, что пришло время сделать изменения", — заявил Кадыров в программе "Действующие лица" на государственном телеканале "Россия 1". Он признал, что у него есть несколько кандидатур на должность руководителя Чечни. Их имена Кадыров не назвал.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с 2007 года. Правозащитники считают, что он может быть причастен к десяткам преступлений, в частности, к убийству политика Бориса Немцова, преследованиям российских оппозиционеров и критически настроенных жителей Чечни, а также ЛГБТ-сообщества в республике.

Сам Кадыров неоднократно заявлял, что его время на посту главы Чеченской республики прошло и что руководству государства надо найти другого человека на эту должность. Президент России Владимир Путин называет работу Кадырова "эффективной".