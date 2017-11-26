Присуждение премии имени Льва Копелева состоялось в Кёльне

Премия имени Льва Копелева за заслуги в борьбе за мир и права человека в этом году присуждена директору "Левада-центра" Льву Гудкову. Торжественная церемония прошла 26 ноября в Кёльне. Организаторы отметили стремление Гудкова "не служить автократическим интересам властей".

Наряду с российским социологом, награды в этом году удостен и бывший главный редактор турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet Джан Дюндар. Он был заключен в тюрьму в Турции, затем был вынужден эмигрировать в Германию.

Представители Форума имени Льва Копелева отметили, что защита ценностей независимой науки, критической журналистики и свободы слова требует особой храбрости.

Жюри оргкомитета премии назвало внесение "Левада-центра" в реестр "иностранных агентов" в России – "вопиющей несправедливостью". С торжественной речью по случаю присуждения премии выступил бывший федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

Премия имени Льва Копелева за мир и права человека вручается с 2001 года и не предусматривает денежного вознаграждения. Премии были удостоены, в частности, украинская певица Руслана и ее соотечественник, правозащитник и борец с коррупцией Евгений Захаров, российский рок-музыкант Андрей Макаревич и детский писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщила "Немецкая волна".