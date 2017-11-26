В Совете Европы обсуждают вопрос о снятии санкций с России

Совет Европы рассматривает вопрос о снятии антироссийских санкций, наложенных после агрессии Москвы в отношении Украины. Генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд рассказал об этом британскому изданию Financial Times. Представители Совета Европы, как считает Ягланд, должны помнить, что главный мандат Совета Европы – защита прав человека, будь то в России, в Крыму и "где бы то ни было на континенте".

Россия требует восстановить право голоса на парламентской ассамблее Совета Европы, которого она лишилась в 2015 году. Если этого не будет сделано, опасается Ягланд, Россия может выйти из организации, что негативно повлияет на защиту прав человека.

Европейская конвенция о правах человека и Европейский суд важны для России и ее граждан, считает глава Совета Европы. В случае выхода России из организации, говорится в публикации Financial Times, 140 миллионов россиян лишатся доступа к Страсбургскому суду, где на них приходится треть дел.

Турбьёрн Ягланд заявил, что рассмотрение вопроса о снятии санкций не означает, что Совет Европы принимает аннексию Крыма.