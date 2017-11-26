Associated Press: ФБР скрывало сведения о российских хакерских атаках

Сотрудники Федерального бюро расследований США уклонились от сообщения американским официальным лицам о том, что их почтовые ящики подверглись атакам хакерской группировки Fancy Bear. Таков вывод журналистского расследования, проведённого агентством Associated Press, который содержится в публикации, выпущенной 26 ноября.

По данным агентства, ФБР обладает информацией о примерно 80 попытках взлома почтовых ящиков хакерами, которых связывают с Кремлем. Однако спецслужба проинформировала об этой атаке всего нескольких владельцев электронных почтовых ящиков. Федеральное бюро расследований, как сообщило агентство, отказалось комментировать ситуацию, сообщив только, что сотрудники ФБР, как и положено, "уведомляют частных лиц и организации об информации, несущей потенциальную угрозу".

Газета The New York Times ранее сообщала, что киберпреступники из группы Fancy Bear, также известные как Strontium или Tsar Team, предположительно, связаны с Главным разведывательным управлением Генштаба российских вооружённых сил. В США утверждают, что они стояли за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.