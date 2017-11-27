ИААФ продлила дисквалификацию российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) единогласно проголосовала за продление запрета на участие российских легкоатлетов в международных соревнованиях.

Решение было объявлено в воскресенье по итогам двухдневной встречи Совета ИААФ в Монако. Вопрос о допуске российской сборной на предстоящую Зимнюю Олимпиаду в Южной Корее будет решен на заседании МОК, назначенном на начало декабря.

Совет ИААФ объяснил свое решение тем, что Москва не выполнила "несколько условий восстановления российских легкоатлетов в международной ассоциации". Самое важное из них — возвращение российского Антидопингового агентства в состав Всемирного антидопингового агенства в качестве "подлинно независимой организации, уважающей кодекс ВАДА".

Членство России в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года после скандала с употреблением российскими атлетами запрещенных стероидных препаратов, происходившим под прикрытием государственных структур.

Несмотря на временную дисквалификацию легкоатлетической сборной России, ИААФ позволила ряду россиян, прошедших допинг -контроль, участвовать в международных соревнованиях как "нейтральным" спортсменам, без права выхода под флагом России.