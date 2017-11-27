60 тысяч туристов заблокированы на Бали из-за извержения вулкана

Около 60 тысяч туристов оказались заблокированы в аэропорту индонезийского острова Бали из-за извержения вулкана Агунг, сообщает Рейтер.

Власти приняли решение закрыть аэропорт на сутки после того, как над ним образовалось облако вулканического пепла. Отменены более 400 рейсов.Самолеты, летящие на Бали, разворачивают в воздухе и отправляют в аэропорты Джакарты, Сингапура и других городов.

В субботу произошло второе за неделю извержение вулкана. Столб пепла из Агунга уже достиг высоты более 7 километров. Власти острова эвакуировали 24 тысячи жителей населенных пунктов, находящихся на расстоянии 5-8 километров от вулкана. Эксперты не исключают извержения лавы. Степень опасности повышена до максимальной.

В 1963 году в результате извержения вулкана Агунг на Бали погибли более тысячи человек.

Ежегодно этот индонезийский остров посещают до пяти миллионов туристов.