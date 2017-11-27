Аэрофобия помешала экстрадиции в Россию обвиняемого в 60 убийствах

Власти Австрии отложили экстрадицию в Россию Аслана Гагиева, подозреваемого в создании преступного сообщества и организации 60 убийств. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ". Адвокаты Гагиева представили справку о том, что он страдает редкой формой аэрофобии и не "переживет полет до России".

По данным защитников Гагиева, аэрофобия развилась у него за время пребывания в австрийской тюрьме. Пока в министерстве юстиции Австрии и Интерполеизучали справку, адвокаты подали жалобу в Высший земельный суд Вены. По их мнению, российская пенитанциарная система не сможет обеспечить Гагиеву безопасность, а условия пребывания в СИЗО не будут"соответствовать европейским".

Собеседник "Коммерсанта" в Следственном комитете считает, что Гагиев будет экстрадирован в Россию до конца декабря.

Гагиева задержали в Австрии еще в 2015 году. В России его обвиняют в организации убийств 60 человек. Жертвами группировки Гагиева, в которую входили сотрудники спецподразделений МВД, стали несколько десятков человек, среди которых вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев, мэр Владикавказа Виталий Караев, а также несколько руководителей коммерческих банков. Часть исполнителей этих преступлений уже осуждена, остальные находятся под следствием. Заказчики убийств не установлены.