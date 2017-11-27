Google ответила Роскомнадзору о "ранжировании" сайтов RT и Sputnik

Компания Google в ответ на запрос Роскомнадзора заявила, что не изменяет алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов. Об этом говорится на сайте российского надзорного ведомства. Таким образом,в компании прокомментировали слова одного из руководителей Google Эрика Шмидта о планах понизить ранжирование новостей сайтов RT и Sputnik, которые финансируются российскими властями.

21 ноября Шмидт рассказал, что Google работает над алгоритмом, позволяющим снизить уровень выдачи сайтов с "российской пропагандой". В Роскомандзоре потребовали объяснить термин "ранжирование" и заявили , что в отношении поисковика могут быть приняты "серьезные меры" в случае "недружественных действий" со стороны Google.

В октябре социальная сеть Twitter запретила рекламу от аккаунтов RT и Sputnik. Министерство иностранных дел России назвало решение "нарушением свободы слова". В ноябре представители Facebook, Google и Twitter на слушаниях в Конгрессе США дали показания о попытках повлиять на президентские выборы 2016 года с помощью социальных сетей.