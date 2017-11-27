Во Вьетнаме блогер приговорен за "пропаганду против государства"

Суд во Вьетнаме в понедельник приговорил к семи годам тюрьмы блоггера Нгуен Ван Хоа за "проведение пропаганды против государства". Сообщая об этом, агентство Рейтер отмечает, что это стало "последним действием против критика однопартийного государства". 22-летний Нгуен Ван Хоа стал известен после того, как предал гласности токсичный выброс на сталелитейном заводе, построенном тайваньским подразделением компании Formosa Plastics Corp, в результате чего более 200 километров побережья Вьетнама оказалось загрязненным. Это вызвало протесты во Вьетнаме, по-прежнему управляемом коммунистической партией.

Народный суд провинции Ха-Тинь заявил на своем сайте, что Хоа признан виновным в пропаганде против государства. В сообщении говорится, что Хоа выпустил видеоролики с призывами к протестам после разлива вредных веществ. Ни Хоа, ни его адвокат и никто из его семьи не были доступными для дачи комментариев. Хоа был арестован и подвергнут судебному преследованию в апреле.

Несмотря на широкие экономические реформы и растущую открытость к социальным изменениям, включая расширение прав геев, лесбиянок и транссексуалов, Вьетнам сохраняет жесткую цензуру СМИ, и его правительство не терпит критики.

В последние месяцы власти активизировали репрессивные меры, чтобы заставить замолчать критиков, чьи голоса по различным вопросам усиливались социальными сетями. Вьетнам входит в число 10 лучших пользователей Facebook.



Авария на предприятии "Формоза пластикс" стала одним из худших экологических бедствий во Вьетнаме и является болезненной темой для правительства, поскольку руководство Вьетнама пытается балансировать между политической стабильностью, защитой окружающей среды и иностранными инвестициями, которые являются одним из факторов экономического роста.