В Москве повторно откроется выставка фотографий Джока Стёрджеса

В Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве вновь покажут выставку американского фотографа Джока Стёрджеса, которая была закрыта в прошлом году из-за якобы порнографического содержания снимков. Как рассказала РБК главный куратор Центра Наталья Григорьева, выставка "Джок Стёрджес. Без смущения 2.0" откроется во второй раз 8 декабря. По ее словам, все желающие старше 18 лет смогут увидеть выставку в течение месяца.

Выставка была закрыта в 2016-м после того, как член Совета Федерации Елена Мизулина и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова потребовали проверить ее на предмет детской порнографии. Проверка Следственного комитета длилась год. В октябре ведомство вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Ведомство сослалось на результаты экспертиз, в которых говорится, что снимки "демонстрируют создание художественных образов, не направленных на стимуляцию сексуального влечения". По мнению экспертов, бурную реакцию фотографии вызвали у публики, чей "гипертрофированный общественный темперамент пришел в опасный резонанс с невежеством", сообщает "Медуза".

Выставка "Без смущения" открылась в России 8 сентября 2016 года. Через две недели она была заблокирована людьми в полувоенной форме из движения "Офицеры России". Один из них, проникнув в зал под видом журналиста, облил мочой из бутылки стену с фотографиями. Организаторы приняли решение закрыть выставку, чтобы не обострять негативное отношение части публики к самому Центру фотографии.



На этот раз в залах будут установлены камеры наблюдения, однако решения о каких-то серьезных мерах усиления охраны руководство центра пока не принимало.

