Побольше бодрых либералов

Если Путин по-прежнему медлит со своим выдвижением в президенты, то других желающих хоть отбавляй.

Теперь к ним добавился Борис Титов - лидер "Партии Роста" и бизнес-омбудсмен.

В "Ведомостях" вышла программная статья Титова:

Зачем бизнес идет в политику?

Для предпринимателей, у которых другие приоритеты и высокие риски деятельности, это кажется нелогичным и опасным.

Но сегодня в России у нас появилась задача и даже долг – перед страной, обществом и перед самими собой – изменить экономику страны, придать ей динамику развития. Мы вынуждены взяться за это, ибо правительство выбирает другой путь – инерционного курса и минимизации усилий, а на самом деле уповает на новый рост нефтяных цен. Но подобная политика в самом лучшем случае может обеспечить России не больше 2% в год роста ВВП, что уже отставание, уход в третий эшелон мировой экономики. И даже если нефть и продержится пару лет на нынешних уровнях, затем ее ждет неумолимое падение. А это, в отсутствие реформ, национальная катастрофа – дорога на свалку мировой истории.

Мы же, «Столыпинский клуб», предлагаем, используя пока существующий зонтик сырьевых доходов, отказаться от приоритета макроэкономической стабилизации, перестать видеть только «сегодня» и начать выстраивать «завтра».<...>

Нынешняя власть либералам не нравится. Сторонникам демократических идей не нравится недостаток свобод, открытой политической конкуренции, развития институтов. Многие призывают к активным действиям. Но нельзя же всерьез полагать, что протесты, митинги и манифестации уже завтра обеспечат стране полный объем демократических свобод и процветание. Скорее, они разрушат, разнесут в пыль даже нынешнюю сомнительную стабильность.

Столетие «великого октября» ярко об этом напоминает.

Николай II был не самым лучшим правителем – порою наивным и незрелым, нередко принимавшим сомнительные решения. Но благодаря его премьер-министрам, и Витте, и в первую очередь Столыпину, страна в предреволюционные годы стремительно развивалась экономически, росла демографически, прирастала территориально. Модернизировалось общество, формировался средний класс, по уровню зарплат и продолжительности рабочего дня Россия выглядела совсем неплохо среди самых передовых европейских стран. Работали пусть и несовершенные институты – Дума, земское самоуправление, очень приличная судебная система. Это было, пожалуй, самым продуктивным временем развития страны за всю ее историю.

Но либералам Милюкову, Гучкову, Рябушинскому и иже с ними хотелось торжества парламентаризма и царства свободы. Но желание опередить время привело к жесточайшей драме новейшей истории. Отсутствие прагматизма, здравого смысла и терпения привело к тому, что их благими намерениями воспользовались совсем нелиберальные силы. Отречение царя и буржуазная революция, которых они так добивались, привели не к обещанной свободе и процветанию, а к торжеству пролетарской революции и в результате – к тотальному голоду, вымиранию населения, десяткам миллионов жертв.<...>

И тут сами собой напрашиваются аналогии – сегодняшние митинги Навального, в высшей степени талантливого и красноречивого политика, до боли напоминают предреволюционную работу большевистских агитаторов. Подобно большевикам, Навальный, призывая молодежь к выходу на улицы, на самом деле использует неокрепшие юные умы, их естественную тягу к активности, протестные настроения в своих сугубо личных политических целях. Но расшатать, разбалансировать ситуацию легко, потом вернуть стабильность и выполнить данные в пылу борьбы обещания будет крайне сложно. Да и есть ли такая задача?

История убеждает: попытка насильно насадить «всеобщее счастье» или «демократию» одинаково ведет к упадку.

Но пока что очевидной поддержки у кандидата Титова нет - и нет даже хайпа Ксении Собчак.

Борис Цейтлин:

Ума не приложу, зачем нам два кандидата от бизнеса...

Георгий Бовт:

Ну, по крайней мере, "бизнес-повестка" будет засвечена.

КАК-ТО ВОТ ТАК:

По идее это уложилось в многочисленные инсайды, что на будущие выборы для "ширмы" нужно побольше бодрых либералов и представителей бизнеса - вот, и их всех завезли.



А вообще, все уже давно понимают, что не Нэвэльным единым - и вот навезли кучу кандидатов в перзиденты, тогда как на самом деле все ждут объявления президентом участия в выборах.

Владимир Милов:

Ждём в комментах толпы дурошлёпов, которые сейчас начнут свое традиционное "Вы не понимаете! Борис Титов в эфире у Соловьева сказал важные вещи! Что у нас предпринимателей обижают, представляете! Для этого нужно большое мужество! Он Соловьева просто уделал! А Навального все равно не допустят!"

Этот пост - дурошлёполовка. Ловись дурошлёп, большой и маленький.

Михаил Крутихин:

Появился еще один участник балагана под вывеской выборов Путина. Борис Титов. Невольно вспомнилось, как Николай Ильич Травкин сократил название Партии роста Титова - Простатит.

Сергей Романчук:

Клоунов на президентских выборах прибыло. Очередной по имени Борис написал в Ведомостях, что тоже не хочет победить, но хочет в процессе выборов убедить Путина через убеждение общества (!) сменить экономический курс, отказавшись от приоритета макроэкономической стабильности. Объявив граждан страны (включая предпринимателей) неготовыми к демократии (да, так и пишет!) он призывает "двигаться вперед, но постепенно - через предоставление прежде всего экономических свобод, развитие конкурентного рынка, реформы в экономике и установление правого государства." Т.е. констатирует отсутствие правого государства, обвиняя в этом.. кого Вы бы думали?.. Нет, нынешний президент, 18 лет у власти, конечно не виноват в этом. Это все большивики, Гайдар и, конечно, Навальный! А Путин молодец! Гарант стабильности правового нигилизма. Правда, хочется 20 лет мира (ну как же без цитаты кумира?), но Путин все равно все правильно делает - повышает авторитет на мировой арене. Проводя прямые аналогии, он видит в Владимире Владимировиче Николая Второго, в Навальном - Ленина, а виноватыми в революции 1917, конечно же ЛИБЕРАЛОВ! А Царь хороший! А нынешний - даже ещё лучше! Изощреннее. Одна беда - нет Столыпина рядом. Но это Борис хочет поправить.

Так и написал.

Вечная беда России - дураки и дороги. Зато Цирк отменный!

Николай Кононов:

Хочется сказать что-то очень грубое. Примерно каждое утверждение — или враньё, или манипуляция далеко не первой свежести. "Предприниматели, вам очень плохо, но терпите дальше, потому что вы не готовы к демократии [и потому что мне выгоден существующий порядок вещей]" — удивительный, конечно, цинизм.

Сергей Ежов:

«Партия Роста» выдвинувшегося в президенты бизнес-омудсмена Бориса Титова на парламентских выборах набрала 1,29 %. Это меньше, чем и «Яблоко», и опереточные «Коммунисты России».

На агитацию Титов потратил 245 млн руб. Больше, чем, к примеру, КПРФ (176 млн руб)

Один голос избирателя «Партии Роста» обошелся в 360 руб. Для сравнения: ПАРНАСу – в 91 рубль.

Если бизнес – это про эффективность, то точно не в случае его сочетания с политикой.

Politburo 2.0:

Очень забавно читать глубокомысленные заявления "Титов - кандидат от бизнеса". От какого такого бизнеса?

Ему на думскую-то кампанию денег толком никто не дал, хотя там можно было гипотетически получить мандаты на выходе.

А какие дивиденды от вложений на президентских выборах в кандидата без харизмы и с рейтингом в пределах статпогрешности, причём весь этот рейтинг - это голоса лоялистов, то есть Путина?

Что на выходе?

"Программа получит общественную поддержку"? Вот, например, Прохоров в 2012 году получил больше 8 %. Много из его программы реализовано? А кто-то считает, что Титов в состоянии получить больше, чем Прохоров?

В общем, ни одного рационального аргумента.

Пётр Милованов:

К Борису Титову может быть только один вопрос. Не про программу, конечно. Во-первых, он не собирается выигрывать, поэтому все равно ее реализовывать не будет. Если кандидату задают вопрос о его программе - это показатель что к кандидату относятся серьёзно. Может же и выиграть, чертяка, и что тогда потом? Во-вторых, там у них чушь. Противопоставление макроэкономической стабильности и экономического роста.

Вопрос вот о чём. Ваше отношение и ваши действия к предпринимателю Петру Офицерову и делам Кировлес-1 и Кировлес-2?

Из ответа мы все и узнаем про защиту предпринимателей.

Бойлерная:

Совсем непонятно, почему Борис Титов идет на президентские выборы, если его партия не набрала даже жалкие 2% на парламентских выборах. На наш взгляд, триггером послужило решение Собчак и клоунада, которая за этим последовала. Теперь выдвигаться могут все кому не лень, и главное, не надо дожидаться объявления об участии Путина. На посту омбудсмена Титов ничем похвастаться не может, ни одного знакового законопроекта он не принял, никто не вышел из-за решетки. Зато когда у компании Титова Абрау Дюрсо пропали деньги в Пробизнесбанке, он сразу же сляпал комиссию по борьбе за средства предпринимателей в проблемных банках.

Алексей Венедиктов:

Итак, Борис Титов решил выдвигаться в президенты. Противники регистрации Ксении Собчак довольно потирают руки - теперь есть «либеральный кандидат» и регистрация Ксении необязательна. Так и будет доложено. И по дороге снесли популярную в СПБ Оксану Дмитриеву, которую раньше собирались регистрировать от Партии Роста.

Однако как на это отреагирует Президент - превращение выборов опять в известной степени в клоунаду - неизвестно



Будем наблюдать

Дмитрий Гудков:

В пыльном мешке «честных выборов» нашли нового кандидата в президенты – Бориса Титова. Из-за ширмы протянулись руки и показали его 14% электората. Кого ещё в этот раз решили не пустить на выборы, как Явлинского в 2012-м?

Причина тут очень простая и смешная: Зюганов, Жириновский и Миронов дружно бегали в Кремль и жаловались, что не хотят быть на третьих ролях. На вторых-то им привычно, но теперь на эти вторые претендует новые кандидаты. Вы же помните, как того же Жириновского АП уговорила участвовать в выборах, подарив здание в Москве? Ну вот Титов – новая форма подарка.

Даже 14% (половина из которых на выборы не пойдет из брезгливости) нужно размыть. Не дай бог, люди всерьез решат проголосовать за Явлинского или Собчак – вот им и Титов.

«Партия роста» уже второй раз появляется аккурат к выборам, ведет бескомпромиссную борьбу – и потом скрывается в забвении. Засекайте время до очередного исчезновения с радаров. О самостоятельной инициативе еще можно было бы говорить, появись на выборах Оксана Дмитриева, – но даже на такой «риск» идти нельзя.

Ох уж эти грозные 14%, как же страшно столкнуться с ними национальному лидеру, без которого нет России. (Громким шепотом: а может, и нет их, никаких 86%? Может, 14% в нашей лобачевской арифметике – это больше половины?)

Кирилл Шулика:

Почему это цирк? Ну вы сами понимаете. Хотя "Партия Роста" на выборах набрала голосов не сильно менее "Яблока" и более ПАРНАСа. Однако учитывайте, что Явлинский это тоже цирк, а про Собчак я вообще не говорю.

Но мне кажется, что втроем они на выборы не пойдут, не пустят, хотя резон дробления электората, безусловно, есть. Дело в том, что сам Путин еще со времен проигрыша Собчака Яковлеву сильно не любит выборы. На парламентских еще можно играть в демократию, а вот на президентских и губернаторских уже нет.

Так что пока есть кастинг. Все зависит от фактора Навального.

Николай Травкин:

Думские старперы и уполномоченный по бизнесу выдвигаются, потому что работа такая. В Админку вызвали, сказали надо и куда деваться - выходи строиться.

Ксения Собчак тоже на президентское кресло не нацеливается. Её задача высказать власти коллективное многомиллионное «фу, как же вы все нам надоели, мы против!»

И только один заявляет, что он борется с Путиным за победу. Вот именно его решили до выборов и не допускать…

А так всё нормально. И камеры будут следить за процессом голосования и Элла Александровна сделает всё, чтобы подсчёт голосов был честным.

ПОД КОЛПАКОМ:

Последствия выдвижения Титова:

1. Белоусов теряет позиции, Кудрин - набирает очки. Стало ясно, что Путин собирается использовать концепцию Алексея Леонидовича (изучайте, пока есть время)

2. Программа Глазьева/Титова - бесполезна. У населения денег нет, а ведь именно население основной инвестор согласно "столыпинцам". Запуск масштабной программы стимулирования экономики разгонит инфляцию, которая последний год была идеей-фикс Правительства.

3. Титов кандидат-либерал лишь от части. И нельзя его сопоставлять с Собчак. Все экономические идеи Столыпинского клуба ничто без политических решений - а значит бесполезны. Но он может оттянуть небольшой процент электората от Ксении Анатольевны

Ксения Собчак:

Показательно, конечно, что даже назначенный нынешний властью бизнес-омбудсмен считает, что существующей системе нужна альтернатива, но несколько вещей все-таки смущают в программном заявлении нового кандидата в президенты Бориса Титова.

Прежде всего – поиск идеала в прошлом. Не умаляя заслуг Витте или Столыпина перед русской историей, хочется все же видеть в качестве ориентиров более современные примеры. Успешных моделей обществ и процветающих экономик, на которые мы могли бы равняться, сегодня достаточно, так неужели в поисках перемен можно опираться только на образцы столетней давности?

Второе разочарование – это критика Навального, которая сразу определяет Титова как не просто не оппозиционного, а прямо провластного кандидата. Неужели для «представителя бизнеса» не нашлось в этой гонке другого объекта для критики, кроме Алексея, «прекраснодушных либералов» и «гайдаровских реформ»?

Борис Титов утверждает, что за 27 постсоветских лет наше общество еще «не готово к демократии», оно «должно созреть». И в этом – наше главное отличие! Мы считаем, что время патернализма, время «опеки», во имя которой ограничиваются наши свободы, под прикрытием которой цветут протекционизм и прямая коррупция, – это время прошло. Русский бизнес, как и все российские граждане, – взрослые и ответственные люди, которые имеют право на честные выборы и самостоятельные решения. Им не нужны «гаранты» стабильности и взросления, им нужно народовластие в его полном современном смысле, и президент, нужный сегодня — не вождь и учитель, а государственный служащий, защитник прав и свобод.

Александр Пожалов:

Собчак ругает Титова за "Прежде всего — поиск идеала в прошлом. Не умаляя заслуг Витте или Столыпина перед русской историей, хочется все же видеть в качестве ориентиров более современные примеры". После просмотра её дебатов с Соловьёвым уверен, что она имеет в виду экс-министра экономики Андрея Нечаева.

Политджойстик:

Умный человек написал в почту: Титов выдвинулся не против Путина, он выдвинулся против Медведева.

...

А ведь в этом сюжете есть смысл, так как все последние критические замечания Титова бьют именно по премьеру.

Максим Кононенко:

Интересно, а вот те люди (включая одного седовласого старца), который пишут про то, что Титов призван в кандидаты чтобы нивелировать Собчак - они вообще хоть один ролик «Партии роста» видели?

Титов - это же комический куплетист, нет никакого Титова. Не существует.

А так-то я, конечно, за то, чтобы в выборах участвовали все, кто захочет. Кроме тех, кому не положено.

Максим Артемьев отмечает в "Форбсе", что Титов - не политик, а бюрократ:

Борис Титов — опытный аппаратчик, недаром шесть лет он проработал еще в СССР чиновником в одной из внешнеторговых структур. В этом его преимущество перед другими представителями бизнеса, не прошедшими подобной школы. Он понимает пределы своих возможностей и то, что от него хотят, поэтому и не лезет поперед батьки в пекло, не выступает с непродуманными заявлениями.

С другой стороны, ориентация на сугубо бюрократические игры ослабляет его как публичного политика. Откровенно провальная думская кампания «Партии Роста» в прошлом году, когда поначалу был сильный замах, а затем все спустили на тормозах, в памяти у всех. Титовская партия объективно выступила в роли спойлера «неконструктивной» оппозиции типа «Парнаса», хотя это было всего лишь дополнительной и, как выяснилось, совершенно ненужной перестраховкой.