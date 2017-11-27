Мосгорсуд признал законным домашний арест Софьи Апфельбаум

Московский городской суд оставил под домашним арестом директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, разрешив ей ежедневную двухчасовую прогулку. Об этом сообщает агентство "Москва". Защита просила изменить меру пресечения для Апфельбаум и отпустить ее под залог в размере одного миллиона рублей.

Перед судом за директора РАМТ поручились режиссеры Лев Додин, Сергей Женовач, Андрей Могучий и Александр Калягин, директор Большого театра Владимир Урин и другие деятели культуры, сообщает телеканал "Дождь".

27 октября Басманный суд Москвы отправил Апфельбаум под домашний арест по обвинению в мошенничестве по делу "Седьмой студии". Она вину не признала. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым "Седьмая студия" получила госконтракт на 214 миллионов рублей.

По делу "Седьмой студии" помещен под домашний арест художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных театральной труппе. По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников отвергает обвинения, называя их "абсурдными".