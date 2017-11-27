Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке

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Принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. Помолвка состоялась в начале ноября. Информацию об этом подтвердил отец Гарри – принц Чарльз, передает Reuters. Церемония бракосочетания запланирована на весну 2018 года.
Принцу Гарри 33 года. Он пятый в очереди на британский престол. Маркл 36 лет. Известность она получила благодаря роли в американском телесериале Suits.
В официальном заявлении принца Чарльза отмечается, что Гарри проинформировал о своем решении королеву Елизавету II и других близких членов семьи. Принц Гарри также получил официальное согласие родителей Маркл.
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