Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке

Принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. Помолвка состоялась в начале ноября. Информацию об этом подтвердил отец Гарри – принц Чарльз, передает Reuters. Церемония бракосочетания запланирована на весну 2018 года.

Принцу Гарри 33 года. Он пятый в очереди на британский престол. Маркл 36 лет. Известность она получила благодаря роли в американском телесериале Suits.

В официальном заявлении принца Чарльза отмечается, что Гарри проинформировал о своем решении королеву Елизавету II и других близких членов семьи. Принц Гарри также получил официальное согласие родителей Маркл.