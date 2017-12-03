"4 позиции Бруно": мастера сгущения мрака

Хедлайнер сорок пятого выпуска программы "Музыка на Свободе" – уральская экспериментальная группа "4 позиции Бруно". Рок-критик Артемий Троицкий, большой любитель изысканных музыкальных опытов, представляет отечественный коллектив, о существовании которого мало кто из поклонников массовой культуры даже догадывается.

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Расскажу о творчестве группы, которую вы почти наверняка не знаете. Это коллектив Екатеринбурга, называется "4 позиции Бруно". При этом вокруг этой группы существует еще хвостик из побочных проектов, с некоторыми из которых мы тоже познакомимся сегодня. "4 позиции Бруно" возникла в самом начале нулевых годов, основали ее три музыканта, Александр Ситников, Антон Клевцов и Николай Бабак. Записали они за время своего творческого сотрудничества порядка 30 альбомов. Это студийная группа в первую очередь, "4 позиции Бруно" – эдакие студийные экспериментаторы, авангардисты, мастера тонкого лабораторного создания всякой неудобной, неудобоваримой, будоражащей музыки.

Почему группа называется "4 позиции Бруно"? На этот счет имеется две версии. Первая: был якобы такой румынский композитор Бруно Радулеску, который сочинил еще в 30-е годы прошлого века польку, которую танцевали молодые парни со старушками. Полька эта была призвана продемонстрировать вечность жизни, бесконечно бьющие энергические источники и преемственность поколений. Вторая версия происхождения названия "4 позиции Бруно" связана с тем, что Ситников и Клевцов, вообще говоря – художники. Они, в частности, рисовали комиксы, одним из персонажей которых был медведь по имени Бруно, у которого было четыре позиции – созерцание, поклонение, принятие и смирение, вот отсюда и название.

Я выбрал треки из нескольких последних альбомов и синглов группы "4 позиции Бруно". С альбома "Сломленность" 2012 года – "Небуторенная палочка Коха". Что такое "небуторенная" – сказать не могу.

Продолжим ипишкой под названием "Делай так", она вышла в 2014 году на собственном лейбле группы "4 позиции Бруно", а лейбл называется, кстати, "Вальпургиева звукозапись". Песня "Сказка на ночь".

Я в свое время руководил компанией грамзаписи, в 2009 году выпустил альбом группы "4 позиции Бруно" под названием "Очень вкусный человек". Вообще говоря, первый альбом, который сама группа выпустила, был примерно десятым у них из числа ею записанных, вышел в 2008 году, получил название "Ты и двое молодых". После этого альбомы просто повалили: сначала было выпущено около десятка старых записей, а потом уже и новые, свежие. В частности, в 2014 году вышел альбом под названием "Я заказан". Альбом этот от предыдущих отличался тем, что эта группа, поначалу игравшая исключительно инструментальную музыку, стала писать песенки, да какие! Вот эта песня называется "Олег".

​Многие сравнивают творчество группы "4 позиции Бруно", во всяком случае в их текстовой части, с прозой Юрия Мамлеева, известного, даже культового российского автора, мастера по части сгущения мрака и неприятного, болезненного абсурда. Я думаю, что прекрасной иллюстрацией этого тезиса может служить песня, которая, правда, записана не группой "4 позиции Бруно", а ее побочным проектом под названием "Птицу Емъ". В 2010 году те же самые ребята – Ситников, Клевцов и Бабак – придумали такой модный рэп-проект и записали три альбома. Последний альбом, после которого проект был официально закрыт, называется "Добрые чувства", 2014 год. В нем имеется крайне глумливый трек под названием "Поезд в предвкушении стоит".

Да, вспоминается Юрий Мамлеев! "4 позиции Бруно" тем временем продолжали выпускать и свои полукустарные пластинки в больших количествах: у них вышло 12 альбомов из серии "Позиция" (с первой "Позиции" по 12-ю "Позицию"), последняя вышла в мае 2017 года. В основном, это концертные записи и импровизации. Из студийных записей, последний, как мне представляется, диск группы "4 позиции Бруно" вышел в 2015 году и получил название "Ненужный опыт". Из него я выбрал песню "Реквизит".

Неутомимые экспериментаторы, эти музыканты создали еще один побочный проект. На этот раз Александр Ситников соединил свои усилия с Ольгой Чернавских. Ольга в дуэте делает полевые записи, а также поет, а Александр Ситников, как написано на конверте альбома "Горе-поводырь", сочиняет идеи, сюжеты, слова и музыку. Впрочем, и подпевает тоже. Проект называется "Порез на собаке", песня "День нераскрываемых жвал". Опять же: что такое "жвалы", я сказать не могу.

Я надеюсь, что знакомство с творчеством группы "4 позиции Бруно" доставило вам – по крайней мере, тем из вас, кто ценит черный юмор, – некоторое удовольствие. Не исключаю, что в радиоэфире записи этой группы прозвучали в первый раз. Как и весь глубокий русский андерграунд, никакого доступа на ТВ и радио екатеринбургские экспериментаторы не имеют, пластинки выпускают и распространяют по принципу самиздата, и поймать их можно лишь в двух ипостасях – живьем в маленьких клубах и в интернете. Что нисколько не умаляет достоинств "4 позиции Бруно".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 45):

1. Goat (Sweden). Try My Robe, LP Requiem

2. Çigdem Aslan (Turkey/Greece). Tourna, LP A Thousand Cranes

3. The Sideshow Tragedy (USA). The Winning Side, LP Capital

4. "4 Позиции Бруно" (Россия). "Небуторенная палочка Коха", LP "Сломленность"

5. "4 Позиции Бруно" (Россия). "Сказка на ночь", LP "Делай так!"

6. "4 Позиции Бруно" (Россия). "Олег", LP "Я заказан"

7. "Птицу Емъ" (Россия). "Поезд в предвкушении стоит", LP "Доброе чувство"

8. "4 Позиции Бруно" (Россия). "Реквизит", LP "Ненужный опыт"

9. "Порез на собаке" (Россия). "День нераскрываемых жвал", LP "Горе-поводырь"

10. Gypsy Kumbia Orchestra (Canada). Maxicumbia, LP Revuelta Danza Party

11. Metá Metá (Brazil). Alakoro, LP Metal Metal

12. Yorkston/Thorn/Khan (UK/India). Chori, Chori, LP Neuk Wight Dehli All-Stars