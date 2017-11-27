В Париже продана серия гравюр Пикассо за 2,2 миллиона долларов

В Париже на аукционе "Ader Nordmann" продана за 2,2 миллиона долларов серия из 100 гравюр Пабло Пикассо, отображающих его бурную личную и политическую жизнь в 1930-х годах. Испанскому художнику понадобилось семь лет, чтобы создать отпечатки под названием "Vollard Suite" ("Сюита Воллара"), которые касаются его навязчивых эротических идей и семейных конфликтов, а также предчувствия войны в Европе.

Аукцион состоялся в воскресенья в рамках продаж из коллекции арт-дилера Анри Петьета. Было продано 622 лота за 3,3 миллиона евро, что аукционный дом "Ader Nordmann" назвал "огромным успехом". Представитель аукционного дома сообщил, что серия Пикассо была куплена неназванным американским коллекционером.

​Гражданская война в Испании разразилась на родине Пикассо в 1936 году, когда он работал над серией, изобразив на рисунках свое альтер-эго - минотавра, который теряется и слепнет.

Только у нескольких галерей существует полная коллекция рисунков. Это Музей Пикассо в Париже, Музей современного искусства в Нью-Йорке, Национальная галерея в Вашингтоне и Британский музей, который приобрел коллекцию за миллион фунтов стерлингов в 2011 году.