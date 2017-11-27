Украинскому журналисту Сущенко продлили арест

Мосгорсуд продлил на два месяца арест журналисту агентства "Укринформ" Роману Сущенко – он останется под стражей до 13 января. В России журналиста обвиняют в шпионаже.

На деле Сущенко стоит гриф секретности, поэтому слушания проходят в закрытом режиме. Консула Украины пустили в зал только на оглашение вердикта. Сущенко заявил, что на его адвоката Марка Фейгина оказывается давление - с целью лишить его защиты в российских судах. По словам Фейгина, защита обжалует решение суда о продлении ареста.

Министерство иностранных дел Украины назвало дело против Романа Сущенко сфальсифицированным. И вновь призвало освободить украинского журналиста.

Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. Год назад он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии ФСБ, Сущенко – сотрудник Министерства обороны Украины, а в Москве он якобы собирал информацию о работе российских военных и Нацгвардии. В Киеве эти заявления отвергают. Сам журналист своей вины не признает.