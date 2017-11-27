Арбитры смогут прерывать матчи ЧМ-2018 из-за расизма

На чемпионате мира по футболу в 2018 году в России судьи впервые получат право приостанавливать и отменять матчи, если во время игры будет проявляться расизм. Об этом заявил президент международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Инфантино сообщил, что на матчах чемпионата в России будет действовать трёхступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации.

Президент FIFA также добавил, что соревнования пройдут с соблюдением правил честной игры, а также всех антидискриминационных и антидопинговых мероприятий.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. 1 декабря в Москве пройдёт официальная церемония жеребьевки команд.