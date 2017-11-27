В Иркутске арестован еще один сторонник Навального

Свердловский районный суд Иркутска сегодня арестовал на шесть суток сотрудника штаба Навального Захара Сарапулова. Его признали виновным в нарушении правил организации публичного мероприятия – митинга с участием политика Алексея Навального, который состоялся в Иркутске 4 ноября. Об этом сообщает интернет-издание Сибирь.Реалии.

Сарапулова обвинили в том, что через социальную сеть он приглашал жителей Иркутска прийти на встречу с Навальным, и писал разные посты на эту тему. По словам юриста Степана Боброва, они будут обжаловать решение суда первой инстанции в Иркутском областном суде. В знак протеста Сарапулов объявил голодовку.

За организацию несанкционированного митинга Алексея Навального ранее были арестованы координатор иркутского штаба Сергей Беспалов (он отсидел в спецприемнике семь суток) и предприниматель Дмитрий Толмачев (ему дали пять суток ареста). И Беспалов, и Толмачев обжаловали аресты, но Иркутский областной суд оставил в силе решения Свердловского районного суда.

Сотрудники полиции составили еще один протокол об административном правонарушении в отношении волонтера штаба Навального Романа Хлуднева. Его также считают организатором несанкционированного митинга. Дело Хлуднева суд пока не рассматривал.