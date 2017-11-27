Житель Кисловодска получил два года колонии за пост о чиновниках

В Санкт-Петербурге суд приговорил 44-летнего Владимира Тимошенко из Кисловодска к двум годам колонии строгого режима за пост о чиновниках в социальной сети "ВКонтакте". Тимошенко признали виновным в возбуждении ненависти к представителям власти.

По версии следствия, Тимошенко в августе 2015 года, находясь в колонии, надиктовал своей подруге пост для "ВКонтакте" со словами "антинародный режим" и "карательно-репрессивный аппарат". В декабре 2016 года Тимошенко освободился из колонии. Через две недели его задержали по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды к чиновникам.

Сам Тимошенко отрицает вину и намерен обжаловать вынесенный ему приговор. Адвокат осужденного утверждает, что в действиях Владимира Тимошенко нет состава преступления.

За последние годы в России за публикации в социальных сетях были осуждены сотни человек, в их числе оппозиционные активисты и их сторонники. В большинстве случаев уголовные дела возбуждают за публикации в российской социальной сети "ВКонтакте".