Директор школы в Красноярске избил ученика, ведётся следствие

В Красноярске следователи подозревают директора школы в жестоком избиении ученика. Инцидент произошел 13 октября 2017 года в посёлке Тинский во время так называемой воспитательной беседы и при свидетелях.

По версии следствия, причиной для встречи директора с учениками 7-го класса стало их неподобающее поведение. С одним из них у директора произошёл конфликтный разговор. Директор ударил подростка ладонью по лицу, по шее и дважды – головой о стену. Кроме учеников в кабинете находился заместитель директора, сообщается на сайте Сибирь.Реалии.

Пострадавший мальчик рассказал своей матери о произошедшем. Родительница обратилась в полицию. Подростку назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследуюется уголовное дело о превышении должностных полномочий. Если вина директора школы будет доказана, ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет.