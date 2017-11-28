Родители не сдаются

С проблемой поборов в России сталкивается практически каждая семья, отправившая ребенка в детский сад или школу. Но многие понятия не имеют, за что платить действительно нужно, а в каком случае с них не имеют права требовать деньги. Попробуем разобраться. А помогут нам в этом адвокат Алексей Салмин и оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова.